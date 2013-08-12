В Житомире строитель заболел малярией
В Житомире санэпидемстанция зафиксировала случай заболевания малярией.
Об этом УНИАН сообщили в Житомирском горрайонном управлении Главного управления Государственной санэпидемслужбы в Житомирской области.
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Согласно сообщению, случай трехдневной малярии у житомирянина зарегистрировали 9 августа этого года.
Специалисты провели необходимые анализы, которые подтвердили, что мужчина болен малярией. Он работал строителем в Африке, где, судя по всему, и заболел.
"При эпидемиологическом расследовании установлено, что заболевший накануне госпитализации прибыл из западноафриканской республики Буркина-Фасо (город Уагадугу), где работал строителем", - говорится в сообщении.
Мужчину изолировали в инфекционном отделении Житомирской городской больницы №1.
У больного высокая температура, увеличенная печень. Состояние мужчины - средней тяжести, медики оказывают больному необходимую помощь.
Санэпидемстанция сообщила также, что после регистрации случая малярии в Житомире специалисты Житомирского горрайонного управления провели необходимые противоэпидемические мероприятия.
Сейчас эпидситуация по заболеваемости малярией в Житомире контролируемая, заверяют в пресс-службе СЭС Житомира.
*** Малярия - инфекционное заболевание, характеризуется периодичностью приступов, связанной с циклом развития возбудителя в крови больного.
Различают три разновидности малярии: 1) трехдневную, 2) четырехдневную и 3) тропическую.
В Украине чаще всего встречается трехдневная малярия, максимум заболеваний приходится на весну и начало лета, сообщает feldsher.vn.ua
Симптомы трехдневной малярии (Malaria tertlana): инкубационный период от 10 дней до нескольких месяцев. Зараженные летом или осенью первый выразительный приступ нередко дают только весной (первично скрытая малярия).
Типичный приступ начинается трясущим ознобом, головной болью и ломотой в теле; температура повышается до 40° и более, иногда рвота или понос, часто герпес на губах. Селезенка увеличенная, плотная, печень также увеличивается. Приступ длится 6-8-12 часов, редко дольше, температура падает критически с потом. Через 48 часов приступ повторяется снова и т.д.