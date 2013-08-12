В Полтавской области трое детей дотла сожгли автобус

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области, пожар произошел в воскресение, 11 августа, в 16.50.

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По официальным данным, трое малолетних жителей села - 11-летняя девочка и два мальчика в возрасте 5 и 6 лет, играли на улице. Автобус стоял неподалеку. Дети залезли в него со спичками и подожгли.

В результате пожара автобус сгорел почти полностью, огонь уничтожил отделку салона, панель приборов, остекление, покраску и правое переднее колесо.