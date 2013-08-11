Завтра в Украине сохранится жаркая погода без осадков

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей 20-25°, в западных областях 11-16°; днем 30-35°, в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 25-30°.

В Киеве и Киевской области завтра без существенных осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью по области 14-19°, днем 25-30°; в Киеве ночью 17-19°, днем 28-30°.

Сегодня, 11 августа, температура воды составляла в Черном и Азовском морях 23-26°; в Днепре возле Киева 23°.