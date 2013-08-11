В Ривненской области мужчина облил себя бензином и поджег

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ривненской области, это произошло вчера вечером.

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В частности, по данным пресс-службы, «в собственном хозяйстве при попытке самоубийства в состоянии алкогольного опьянения облил бензином и поджег себя временно неработающий».

Он в тяжелом состоянии доставлен в ожоговый центр. Медики констатировали у мужчины 97% ожогов тела.

В настоящее время проводится расследование и выясняются причины, толкнувшие мужчину на такой шаг.

Как сообщал УНИАН. 29 июля утром перед зданием Закарпатской облгосадминистрации житель Ужгорода 1963 г. р. совершил акт самосожжения.

Около 10.25 в дежурное отделение Ужгородского МВД поступило сообщение о том, что на поляне напротив здания облгосадминистрации стоит на коленях неизвестный мужчина. Когда к нему подошел дежурный работник ВГСО УМВД в Закарпатской области выяснить причину такого поведения, неизвестный начал убегать, в то же время обливая себя прозрачной жидкостью из 1,5 литровой бутылки.

Сразу после этого мужчина выхватил зажигалку и поджег себя. Дежурный милиционер сразу сбросил с себя бронежилет и затушил огонь. Мужчина получил ожоги внутренних дыхательных путей, вдохнув пламя. Потерпевший был доставлен в Ужгородскую городскую больницу и из-за ожогов не мог давать показания. Мать мужчины сообщила правоохранителям, что возможной причиной такого поступка сына может быть спор из-за меж земельных участков.