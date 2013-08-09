Милиция задержала подозреваемого в убийстве матери и ребенка

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в области, подозреваемым оказался 36-летний мужчина, ранее неоднократно судимый. Он 9 июля освободился из мест лишения свободы и официально нигде не работал.

По данным пресс-службы, “в тот день бывший осужденный решил зайти к знакомой и одолжить денег. Как объясняет сам задержанный, входная дверь в квартиру была не закрыта. Хозяйка как раз готовила на кухне обед, и крайне возмутилась непрошеному гостю, стала кричать и выгонять его. Но мужчина пошел в наступление - ударил ее, а когда жертва потеряла сознание, приволок ее в комнату и связал руки. Свидетелем жестокого поведения с матерью стал ее 6-летний сын. Мальчик пытался ее защитить, тогда злоумышленник схватил кухонный нож и перерезал ребенку горло”.

Задержанный находится под арестом. В отношении него открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следствие по делу продолжается.

Как сообщал УНИАН, днем 1 августа в Хмельницком нашли зарезанной 29-летнюю женщину и ее шестилетнего сына в их собственной квартире.