В Беларуси зарезали члена Центризбиркома

Хиневич обнаружили убитой в собственной квартире 4 августа, но информация об этом появилась только сегодня, пишет Салідарнасць.

"Светлану Хиневич обнаружил зарезанной дома ее сын. Это произошло 4 августа. Я сам пытался выяснить подробности в органах, которые ведут расследование убийства. Задал вопрос следователю, попросил его рассказать детали в рамках дозволенного. Мне ответили, что следствие ведется и в его интересах не разглашать детали", – сообщил секретарь ЦИК Николай Лозовик.

Светлана Хиневич родилась в 1959 году в Минске. В декабре 2011 года была избрана членом Центральной комиссии по выборам и проведении республиканских референдумов.