Прокуратура проверяет действия милиции, прозевавшей Мельника

Прокуратура Киевской области начала проверку действий работников милиции во время контроля ими работы электронного средства слежения за экс-ректором Национального университета Государственной налоговой службы Петром Мельником.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В частности, будет проверено, имело ли место нарушение сигнала от электронного устройства, что стало его причиной, каким образом должностные лица милиции отреагировали на указанные нарушения, соблюдены ли требования должностной инструкции во время внештатной ситуации, что, в целом, имело место: служебная небрежность или умысел.

По результатам проверки будет дана правовая оценка деятельности работников милиции.

Как сообщал УНИАН, подозреваемый Мельник, который находился под домашним арестом, сбежал, избавившись от электронного браслета.

“Сигнал тревоги поступил на пульт контроля за лицами, которые находятся под домашним арестом. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Приняты необходимые меры по розыску подозреваемого”, - говорится в сообщении МВД.

Министр внутренних дел Виталий Захарченко назначил служебное расследование с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Сегодня утром следователем было подано в суд ходатайство об изменении меры пресечения Мельнику с домашнего ареста на содержание под стражей. С этим ходатайством, согласно статье 184 УПК Украины подозреваемый был ознакомлен заблаговременно.

МВД обращается к гражданам за помощью в получении информации относительно мест возможного пребывания Мельника.