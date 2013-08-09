Мэр Ивано-Франковска, которого сбил «Урал», с переломом - в больнице

Городской председатель Ивано-Франковска Виктор Анушкевичус, которого во время поездки на велосипеде в Львовской области сбил грузовой автомобиль «Урал», находится на лечении в Ивано-Франковской Центральной городской клинической больнице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского председателя, по состоянию на пятницу, 9 августа, мэр прошел обследование: у Анушкевичуса диагностирован перелом левой руки и ушибы. Состояние мэра врачи оценивают как стабильное.

Как сообщал УНИАН, 8 августа в 9.20 Анушкевичус попал в ДТП. Отдыхая во Львовской области вместе с семьей, он осуществлял утреннюю велопрогулку с сыном. На узкой дороге навстречу ним вылетел грузовой автомобиль «Урал». В результате ДТП пострадал лишь Анушкевичус. Участники ДТП претензий друг к другу не имеют.

С 5 августа Анушкевичус находится в отпуске.