Мэр Ивано-Франковска, которого сбил автомобиль, претензий к водителю не имеет

Городской голова Ивано-Франковска Виктор Анушкевичус, которого сбил автомобиль «Урал» во Львовской области, претензий к водителю не имеет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского головы, 8 августа в 9.20 Анушкевичус попал в ДТП. Отдыхая во Львовской области вместе с семьей, он совершал утреннюю велопрогулку с сыном. На узкой дороге навстречу им вылетел автомобиль «Урал». В результате ДТП пострадал только Анушкевичус. Участники ДТП претензий друг к другу не имеют.

Состояние городского головы врачи оценивают как средней тяжести. Вчера он вернулся в Ивано-Франковск, где под руководством главного хирурга города проходит медицинское обследование.

С 5 августа Анушкевичус находится в отпуске.