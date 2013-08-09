Дело против «украинского моджахеда» в Египте закрыли

О закрытии дела против "украинского моджахеда" сообщила заместитель директора департамента информационной политики МИД Елена Ващенко.

«По информации посольства Украины в Египте, полученной ими от адвоката нашего соотечественника, Генеральная прокуратура Арабской Республики Египет приняла решение о закрытии дела против украинского гражданина из-за отсутствия состава преступления», - сказала Ващенко Радио Свобода.

По ее словам, сейчас решается вопрос об отправке украинского гражданина домой.

Как сообщал УНИАН, в июле украинские СМИ сообщили, в Шарм-эль-Шейхе (Египет) был задержан 23-летний гражданин Украины Рашид, которого подозревают в том, что он наемником воевал в рядах исламистов, - сторонников свергнутого Президента Мохаммеда Мурси, а также на стороне сил, которые стремятся лишить власти Президента Сирии Башара Асада.

Отмечается, что взяли его случайно - после ДТП, в котором пострадал Рашид. По данным зарубежных СМИ, его доставили в больницу, а в авто, которое принадлежит ему, полиция нашла выданный властью Сирии документ на имя гражданина Украины с его фото, на котором по перечеркнутому официальному тексту стояла надпись «Моджахед, специальность - журналист». Также в авто обнаружили военную форму и черные флаги с религиозными надписями. Жена украинца, которая с 30 мая проживает в одной из гостиниц Шарм-эль-Шейха, якобы признала, что ее муж воюет на стороне повстанцев в Сирии, пишет газета.