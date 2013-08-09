Украинскую гривню признали самой красивой валютой в мире

Швейцарские финансисты признали украинскую гривню самой красивой валютой в мире. Такое решение принято по итогам ежегодного заседания комиссии по вопросам эстетики Международного финансового банка.

Пятерка самых красивых денег выглядит следующим образом: украинская гривня, австралийский доллар,евро, болгарский лев, американский доллар, сообщает Комсомольская правда в Украине.

При оценке валют эксперты обращают внимание как на эстетическое оформление, так и на их платежеспособность и банковское обеспечение. Также оцениваются исторические значения изображений на купюрах. Кроме эстетических свойств все деньги, принимающие участие в конкурсе, проверяются на прочность.

Ранее гривну также признавали самой красивой валютой мира. В 2008 году Международный финансовый банк уже удостаивал украинскую валюту аналогичного титула, к тому же гривна была признана самой стойкой к износу валютой.