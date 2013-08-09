Главный николаевский милиционер приказал почистить страницы работников в соцсетях

Такую задачу новый николаевский милиционер поставил в своей речи по случаю назначения и оно дало уже первые результаты, сообщает пресс-служба Николаевского УМВД Украины.

"С целью выявления фактов позорящего поведения работников милиции Николаевской области, как во время службы, так и вне ее, начальник УМВД сразу дал поручение соответствующей службе проверить информацию, которая изложена в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Уже сегодня обнаруженные материалы направлены в отдел инспекции по личному составу УКО УМВД Украины в Николаевской области для "принятия мер дисциплинарного воздействия".

Как известно, в ряде СМИ в последнее время были опубликованы иногда шокирующие снимки со страниц работников МВД в соцсетях. Министерство внутренних дел планировало создать новое подразделение - комиссию по морали.