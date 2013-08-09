Эксперт рассказал, кто тормозит развитие Украины

Такое мнение выразил политолог, директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко во время презентации социального исследования "Основные приоритеты социальной политики глазами населения Украины".

"Я думаю, что это та задача минимум, которую выполняют и исполнительная власть, и Минсоцполитики в непростых условиях мирового кризиса", — сказал Фесенко. По словам политолога, данное исследование отображает переходные процессы в социальной сфере государства.

"Основным барьером на пути реализации социальной политики страны является наличие патерналистских настроений в обществе, особенно — у населения старше 60 лет. "Социалистически" настроенная часть населения — преграда на пути модернизации этой сферы государственной политики", — отметил Владимир Фесенко. Он также отметил, что в стране, где половина населения выступает за уменьшение налогов, и в то же время за увеличение социальных выплат, власти отводится неблагодарная роль.

"Правительству приходится лавировать между двумя диаметрально противоположными пожеланиями общества. И удержать ситуацию в руках, не допустив социального взрыва в данном случае — искусство", — подчеркнул политолог. По словам председателя правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко Ольга Балакирева, на сегодняшний день наблюдается полное несоответствие ответов граждан по одному и тому же вопросу.

"С одной стороны 74% опрошенных согласны с тем, что материальное состояние должно соответствовать труду и способностям человека, с другой — больше 40% высказали пожелание, чтобы государство перераспределяло доходы в пользу бедных за счет богатых. Это порождает сложность управления социальной политикой и сложность принятия решений в этой сфере. Какое бы решение ни было принято, все равно население останется недовольным", — сказала социолог.