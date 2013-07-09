Европа увязает в кризисе

Европейский Союз пытается найти новые пути выхода из кризиса, который не спешит заканчиваться. Тактика и стратегия борьбы с еврокризисом устраивают далеко не всех участников ЕС, которых после вступления Хорватии стало 28.

В последнее время новости из проблемных стран еврозоны снова дают почву для пессимизма относительно перспектив экономического развития Европы. Кипр, Греция и Португалия продолжают балансировать на грани экономического коллапса, требуя постоянных финансовых вливаний со стороны Брюсселя и международных финансовых доноров. Только Португалии в нынешнем году необходимо найти 14 млрд. евро для погашения обязательств по государственному долгу. В следующем году эта сумма составит 15 млрд. евро. Есть большие сомнения относительно эффективности 10-миллиардной помощи Кипру. В Греции ситуация также отличается нестабильностью. Стране в скором времени будет предоставлен очередной транш финансовой помощи на сумму 6,8 млрд. евро (4 млрд. – партнеры по еврозоне, остальное – МВФ). По итогам проверки кредиторами программы экономии и проведения соответствующих реформ Грецией, финансовые доноры настаивают на продолжении политики экономии.

Особый пессимизм относительно будущих перспектив еврозоны испытывает Великобритания. В частности, британский банк HSBC недавно снизил прогноз по росту стран еврозоны с минус 0,4% до минус 0,6% на 2013 год и с 0,8% до 0,6% на 2014 год. Главные факторы для ухудшения прогноза – рост безработицы, высокий уровень долговой нагрузки, политика жесткой экономии, провоцирующая политические кризисы в странах ЕС, экономический эгоизм сильных стран, невозможность ЕЦБ устанавливать единую монетарную политику в еврозоне.

Британские власти еще более критично высказываются относительно ситуации в ЕС. В частности, глава МИД страны Уильям Хейг отмечает, что Евросоюз переживает кризис демократической легитимности. Хейг критикует процесс усиленной централизации в ЕС с уменьшением полномочий национальных парламентов, отмечая отказ Лондона от передачи ряда полномочий центральным структурам Евросоюза. Выражением британского отношения к новой Европе и своего места в ней станет референдум о дальнейшем пребывании Британии в ЕС и его характера, который планируется провести не позже 2017 года.

В то же время, некоторые страны успешно переживают период внутренней турбулентности ЕС. Так, финансовая нестабильность в Европе играет на руку нынешнему канцлеру Германии Ангеле Меркель. Она активно использует тему финансовой помощи проблемным странам еврозоны и необходимости экономии средств во время своей предвыборной кампании, не отличающейся особой оригинальностью и яркостью. Однако наиболее яркой инициативой канцлера является настойчивое продвижение идеи подписания договора о зоне свободной торговли (ЗСТ) между ЕС и США.

Это, пожалуй, один из основных шансов для Европы оживить свой экономический рост и финансовую ситуацию. Благодаря активной позиции Германии, несмотря на шпионский скандал с прослушкой спецслужбами США европейских дипломатов, на этой неделе начался первый раунд переговоров о создании трансатлантической ЗСТ. В случае успеха этого проекта, глобализация сделает существенный шаг вперед, поскольку новое объедение охватит практически половину мировой экономики и третью часть мировой торговли. Выгоды от запуска зоны свободной торговли между Евросоюзом и Штатами может составить, по предварительным оценкам, 120 млрд. евро в год для ЕС и 95 млрд. евро – для США. Эксперты прогнозируют, что переговорный процесс по ЗСТ займет не менее года.

Пока же Брюссель пытается поправить свое экономическое положение при помощи мегапроекта ЗСТ с Вашингтоном, Китай уже начал свое непосредственное закрепление в Центральной Европе, параллельно расширяя свое экономическое присутствие и в Восточной Европе. В частности, 6 июля КНР и Швейцария заключили договор о свободной торговле. В 2012 году объем двусторонней торговли между сторонами составил 20 млрд. евро. Ранее подобный документ с Пекином из европейских стран подписала лишь Исландия, но после Швейцарии на очереди уже стоит Норвегия.

На этом фоне усугубляющим фактором для кризиса в ЕС являются «охлажденные» отношения с Россией. Следствием разногласий между Брюсселем и Москвой выступает, например, падение поставок российской нефти в Европу до самого низкого за 10 лет уровня – 2,1 млн. баррелей в день.

Таким образом, Европа продолжает вести сложную позиционную борьбу с финансово-экономическим кризисом, уповая не только на экономию и сокращение расходов, но и на углубление торговли с США и Китаем. Отдельную позитивную роль в оздоровлении экономической ситуации в ЕС может сыграть Украина в случае подписании соглашения об Ассоциации в ноябре нынешнего года и запуска ЗСТ между Киевом и Брюсселем. В то же время, ухудшение европейской экономической ситуации негативно влияет на Украину. Это не только падение объемов украинского экспорта на рынки ЕС, но и осложнение допуска до европейских источников финансирования. В любом случае, будущий экономический успех Украины будет сильно зависеть от интеграции в ведущие мировые финансово-экономические объединения на базе правил ВТО. При этом, успех скорейшего выхода Европы из кризиса будет иметь прямое позитивное влияние на Украину.

Роман Рукомеда