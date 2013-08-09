В столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека

08:25, 09 августа 2013
Общество
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В Запорожской области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли три человека.

ДТП в Запорожской области

Вчера в 16.05 в с. Водяное Каменско-Днепровского района Запорожской области на перекрестке дорог в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли три человека (водитель и пассажиры легкового авто).

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На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Запорожской области, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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