В Кривом Роге чуть не устроили самосуд над водителем, сбившим ребенка (фото)

Вчера, 7-го августа, около 20:20, возле дома №38, по улице Старых Большевиков (Долгинцевский район Кривого Рога), произошло дорожно-транспортное происшествие.

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Водитель автомобиля «Daewoo Matiz» на проезжей части совершил наезд на 8-летнего мальчика, сообщает 1kr.ua.

В результате происшествия мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы живота, в настоящее время находится в тяжелом состоянии в реанимации.

На данный момент известно, что авария произошла из-за недостаточной внимательности всех участников дорожного движения. Кроме того, есть неподтвержденная информация о причастии к происшествию еще одного автомобиля, который создал помеху на дороге.

Первыми на место происшествия прибыли медики «скорой помощи» и сотрудники ГАИ города. Возле автомобиля собралось несколько сотен местных жителей, которые пытались спровоцировать самосуд.

Безопасность водителя и пассажира обеспечивал инспектор по оформлению ДТП, позже на место происшествия стянули наряды «ППС» и «Беркут». Кроме того, с целью координирования действий правоохранителей и соблюдения правопорядка на место происшествия прибыло руководство городского управления ГАИ и представители командного состава УВД Кривого Рога.

Детали происшествия устанавливают работники УВД.