Украина может намного увеличить экспорт меда

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».

По словам директора входящего в состав УКАБ агентства AgriEvent Анатолия Циркуна, рост экспортных поставок связан с тем, что украинские производители стали уделять больше внимания нишевым продуктам, таким как мед, тем самым частично уменьшая риск ценовых колебаний на зерновом рынке.

«По результатам первого полугодия было экспортировано 7,9 тыс. тонн, а в целом ожидается, что экспорт по итогам года составит около 20 тыс. тонн. Данная тенденция является результатом того, что аграрные производители все больше уделяют внимание нишевым продуктам, частично уменьшая риск резких ценовых колебаний на зерновые и масличные культуры», - сказал Циркун.

При этом эксперт отметил, что Украина входит в тройку крупнейших производителей меда в мире. В то же время страна является мировым лидером по производству меда на душу населения с показателем 1,5 кг/год.

Справка УНИАН. По данным Министерства доходов и сборов, в 2012 году Украина экспортировала 13,3 тыс. тонн меда, что на 35,1% больше, чем в 2011 году. При этом импортные поставки составили 23 тонны в 2012 году против 2 тонн в 2011 году. Основными покупателями украинского меда являются Германия (5,8 тыс. тонн в 2012 году), Россия (2,3 тыс. тонн) и Польша (2,2 тыс. тонн).