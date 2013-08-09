Официальный курс валют на 9 августа

Нацбанк установил официальный курс гривни.

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 9 августа Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.3000 (на 8 августа – 799.3000) 100 EUR – 1067.8648 (на 8 августа – 1063.4687) 10 RUR – 2.4265 (на 8 августа – 2.4232) Все курсы валют на 9 августа

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