Официальный курс валют на 9 августа
04:00, 09 августа 2013Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни.
Нацбанк установил официальный курс гривни
Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 9 августа Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 8 августа – 799.3000)
100 EUR – 1067.8648 (на 8 августа – 1063.4687)
10 RUR – 2.4265 (на 8 августа – 2.4232)
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