Во львовском аэропорту у гражданина США нашли 24 смартфона

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ Миндоходов во Львовской области, этим рейсом гражданин США прибыл во Львов по частным делам.

Для прохождения таможенного контроля он избрал полосу упрощенного движения «зеленый коридор», чем засвидетельствовал, что не имеет ничего обязательного для декларирования. Однако в ходе таможенного контроля было установлено, что он имеет при себе 15 новых смартфонов «iPhone 5» и 8 «iPhone 4», а также один «Samsung Galaxy S4». О ввозе мобильных устройств американец в установленном порядке не заявил, а также не имел документов, подтверждающих их стоимость.

Как отмечается в сообщении, такие действия иностранца имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Справка УНИАН. В соответствии с ч.1 статьи 374 Таможенного кодекса Украины, товары (за исключением подакцизных), суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 1000 евро, которые ввозятся гражданами на таможенную территорию Украины в ручной клади и/или в сопровождаемом багаже через пункты пропуска через государственную границу Украины, открытые для воздушного сообщения, не является объектами налогообложения таможенными платежами.

Такая норма применяется лишь в том случае, если человек, которое ввозит товары на таможенную территорию Украины, въезжает в Украину не чаще одного раза на протяжении одних суток.

Кроме того, согласно перечню личных вещей, которые граждане имеют право ввезти или вывезти, не платя пошлину, разрешено переместить через госграницу не больше двух мобильных телефонов.