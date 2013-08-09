МВД: 47 миллионов украинцев приняли участие в массовых акциях

Как сообщается на сайте МВД, такие данные привел заместитель министра внутренних дел Украины Виктор Ратушняк в Кабинете министров Украины во время видео-конференции на тему: «Актуальные вопросы деятельности органов внутренних дел Украины».

По словам Ратушняка, только за первое полугодие 2013 года в Украине уже состоялось 116 тысяч массовых мероприятий, в которых приняли участие почти 47 миллионов человек.

“Во время их проведения охрану общественного порядка обеспечивали почти 446,5 тысячи работников милиции. За этот период в отношении 78 правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 185-1 КУАП, 31 человек судами привлечен к административной ответственности. Часто участники акций прибегают к противоправным действиям в нарушение права и свободы других людей”, - добавил он. При этом Ратушняк отметил, что “одной из основных проблем в обеспечении охраны общественного порядка во время проведения массовых мероприятий, является отсутствие нормального законодательного урегулирования порядка их проведения”.

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«Наши специалисты принимают участие в проработке с народными депутатами Украины проекта закона Украины «О свободе мирных собраний», который 4 июля зарегистрирован в Верховной Раде Украины, и в текст этого законопроекта мы пытаемся внести некоторые принципиальные моменты, важные для нашей работы по обеспечению охраны общественного порядка”, - добавил Ратушняк.