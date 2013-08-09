В Польше задержали 660 украинцев

По данным польских пограничников, которыми располагает УНИАН, украинцы остаются лидерами среди 2 тысяч иностранцев, задержанных за нарушения.

В "тройку лидеров" вошли также граждане России (640 человек) и Беларуси (150).

300 граждан Украины задержали на внутренней границе Евросоюза, в основном, возле Германии и Чехии.

Сообщается, что за первые шесть месяцев года в рамках процедуры реадмиссии поляки передали пограничникам Украины почти 240 украинцев-нарушителей, по сравнению с 290 в январе-июне прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году за нарушение правил пребывания в Польше были задержаны 1,4 тыс. украинцев, что на 200 человек больше, чем в 2011 году.

Справка УНИАН. Граждане Украины, которая является самым большим непосредственным западным соседом Польши, традиционно получают больше всего польских виз среди всех иностранцев и чаще всего задерживаются за нарушение правил пребывания.

В то же время, с учетом количества виз, которые получают украинцы, зафиксированные нарушения составляют мизерную часть: за первую половину этого года украинцы получили 326 тысяч виз, а за весь прошлый год - около 640 тысяч.

Польские пограничники чаще всего задерживают украинцев за то, что они работают в Польше без необходимых для этого документов, имеют просроченные или неправомерно используют выданные им консульством визы: например, ездят в качестве туристов или на работу в другие государства Шенгенской зоны, к которой в 2007 г. присоединились поляки.