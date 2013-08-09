В Украину из Китая вернулись 12 моряков

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

«7 августа все 12 моряков – граждан Украины вернулись на Родину», - отметили в министерстве.

В июле этого года Шанхайский морской суд вынес решение о возмещении задолженной заработной платы украинскому экипажу в полном объеме.

В сообщении отмечается, что Генеральному консульству Украины в Шанхае совместно с Департаментом консульской службы МИД Украины удалось восстановить нарушенные права украинского экипажа судна Мaxima, который оказался заложником экономической ситуации.

Как сообщали СМИ, 26 июня 2012 года судно Мaxima столкнулось с китайским судном Jingfan, в результате чего произошла утечка топлива, что и стало причиной задержания судна. С 15 ноября судно стояло на стоянке в Шанхае. Экипаж судна, в составе которого было 12 граждан Украины, не получал заработную плату с ноября 2012 года.