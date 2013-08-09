70% украинцев считают, что власть должна создать им условия (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенные Центром “Социальный мониторинг” совместно с Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко. Данные представила сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель правления института социальных исследований Ольга Балакирева.

“Сегодня сохраняется очень высокий запрос на патернализм, но происходит уже ощущение и понимание того, что человек сам должен что-то делать, и ориентация на то, что государство должно создать условия для того, чтобы граждане сами могли обеспечить себе достойную жизнь”, - сказала Балакирева.

В то же время, по ее словам, 28,6% респондентов считают, что государство должно обеспечить всем гражданам достойный уровень жизни, пусть не очень высокий, но всем.

Вместе с тем, заметила Балакирева, большинство респондентов в возрасте от 18 до 59 лет считают, что государство должно создавать гражданам условия для того, чтобы они могли самостоятельно обеспечить себе достойною жизнь. И только меньше четверти украинцев в этой вековой категории считает, что государство должно обеспечить гражданам достойный уровень жизни.

54,6% граждан старше 60 лет больше полагаются на государство, и только 45,4% считает, что государство должно создавать условия для самостоятельной деятельности граждан.

По словам Балакиревой, результаты социологического опроса позволяют сделать вывод, что население Украины в подавляющем большинстве склонно возлагать на государство полную ответственность за все без исключения направления социальной политики. Социальная политика в целом и ее конкретная реализация гражданами видится, как прямая обязанность центральных органов власти.

Также Балакирева отметила разногласия во взглядах представителей разных социальных групп, которые дают четкое представление о приоритетности тех или иных мер. На сегодняшний день больший приоритет имеют несколько направлений: обеспечение пенсионерам и пожилым людям приемлемых условий жизни; помощь инвалидам; обеспечение интеграции инвалидов в общественную жизнь и создание благоприятных условий для их трудоустройства; предоставление качественных социальных льгот.

При этом 22,5% респондентов считают, что люди должны быть равны в социально-экономическом, материальном плане, и не должно быть богатых и бедных. При этом 74% считают, что люди должны быть равны перед законом, иметь равные права, а их материальное обеспечение должно зависеть от труда и способностей.

В то же время, как показал опрос, 52,4% респондентов соглашаются, что большое отличие между доходами людей является приемлемым, поскольку разные способности и приложенные усилия должны вознаграждаться должным образом, не соглашаются с этим 24,8% опрошенных, колеблются — 22,8%.

Опрос проводился в июне 2013 года Центром “Социальный мониторинг” совместно с Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко. Все было опрошено 2008 респондентов во всех регионах Украины в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность составляет 1,34-2,24%.