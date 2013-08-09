70% украинцев считают, что власть должна создать им условия (опрос)
68,8% украинцев считают, что государство должно создать условия, чтобы люди сами могли обеспечить себе достойный уровень жизни.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенные Центром “Социальный мониторинг” совместно с Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко. Данные представила сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель правления института социальных исследований Ольга Балакирева.
“Сегодня сохраняется очень высокий запрос на патернализм, но происходит уже ощущение и понимание того, что человек сам должен что-то делать, и ориентация на то, что государство должно создать условия для того, чтобы граждане сами могли обеспечить себе достойную жизнь”, - сказала Балакирева.
В то же время, по ее словам, 28,6% респондентов считают, что государство должно обеспечить всем гражданам достойный уровень жизни, пусть не очень высокий, но всем.
Вместе с тем, заметила Балакирева, большинство респондентов в возрасте от 18 до 59 лет считают, что государство должно создавать гражданам условия для того, чтобы они могли самостоятельно обеспечить себе достойною жизнь. И только меньше четверти украинцев в этой вековой категории считает, что государство должно обеспечить гражданам достойный уровень жизни.
54,6% граждан старше 60 лет больше полагаются на государство, и только 45,4% считает, что государство должно создавать условия для самостоятельной деятельности граждан.
По словам Балакиревой, результаты социологического опроса позволяют сделать вывод, что население Украины в подавляющем большинстве склонно возлагать на государство полную ответственность за все без исключения направления социальной политики. Социальная политика в целом и ее конкретная реализация гражданами видится, как прямая обязанность центральных органов власти.
Также Балакирева отметила разногласия во взглядах представителей разных социальных групп, которые дают четкое представление о приоритетности тех или иных мер. На сегодняшний день больший приоритет имеют несколько направлений: обеспечение пенсионерам и пожилым людям приемлемых условий жизни; помощь инвалидам; обеспечение интеграции инвалидов в общественную жизнь и создание благоприятных условий для их трудоустройства; предоставление качественных социальных льгот.
При этом 22,5% респондентов считают, что люди должны быть равны в социально-экономическом, материальном плане, и не должно быть богатых и бедных. При этом 74% считают, что люди должны быть равны перед законом, иметь равные права, а их материальное обеспечение должно зависеть от труда и способностей.
В то же время, как показал опрос, 52,4% респондентов соглашаются, что большое отличие между доходами людей является приемлемым, поскольку разные способности и приложенные усилия должны вознаграждаться должным образом, не соглашаются с этим 24,8% опрошенных, колеблются — 22,8%.
Опрос проводился в июне 2013 года Центром “Социальный мониторинг” совместно с Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко. Все было опрошено 2008 респондентов во всех регионах Украины в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность составляет 1,34-2,24%.