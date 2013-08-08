Врачи спасли поляка с уровнем алкоголя в крови почти в три раза выше смертельного

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт администрации городка Нова-Демба на юго-востоке страны.

Мужчину удалось откачать, хотя смертельным считается содержание алкоголя свыше 5 промилле, а уровень в 2 и более промилле соответствует тяжелой степени опьянения.

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Как говорится в сообщении, муниципальные стражи порядка из Нова-Дембы заметили 40-летнего жителя поселка Альфредувка лежащим без сознания в придорожной канаве. Прибывшие по вызову врачи доставили его в ближайшую больницу, где, помимо отека мозга, у пациента диагностировали небывалую концентрацию алкоголя в крови. После этого было принято решение срочно перевезти его в больницу воеводского центра Жешув.

"Рекордсмена" удалось реанимировать, однако алкоголь нанес непоправимый урон системе пищеварения, нервной системе и ослабил сердце пациента.

Польские врачи утверждают, что в их практике попадались люди, у которых концентрация алкоголя в крови превышала 14 промилле, но все они оказывались в морге.