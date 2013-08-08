В Донецке на строительстве храма погиб рабочий, шесть пострадали

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, установлено, что при выполнении работ по возведению храма в Ленинском районе Донецка сегодня, 8 августа, около 16.00 произошло обрушение строительных сооружений. В результате происшествия погиб рабочий 1955 года рождения, еще 6 работников пострадали и с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения.

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Данные по факту аварии занесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей) УК Украины.

Следствие проводят органы милиции. Прокуратура Донецка осуществляет процессуальное руководство ходом предварительного расследования.