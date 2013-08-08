Экс-министр: ЗСТ с ЕС поможет привлечь инвестиции в Украину

Об этом написал бывший министр экономики Украины Богдан Данилишин, который сейчас находится в Чехии.

«В настоящее время есть различные экспертные оценки относительно возможных выгод и потерь от внедрения соглашения о ЗСТ между ЕС и Украиной. Однако можно говорить, что Украина однозначно улучшит инвестиционный климат вследствие приспособления национального законодательства к нормам и правилам ЕС», - отметил экс-министр, сообщает РБК-Украина.

В частности, по его словам, предусмотренный в рамках евроинтеграции газовый хаб на базе подземных хранилищ газа, поможет привлечь инвестиции в модернизацию газотранспортной системы. «Он актуально вписывается в современную политику ЕС относительно создания новой целевой модели газового рынка ЕС, позволит снизить цены на газ для стран Восточной Европы и Балтии на 20-30%. Такого же эффекта следует ожидать и Украине. Кроме того, газовый хаб решит вопрос диверсификации поставок газа в Украину и даст возможность привлечь больше инвестиций в модернизацию газотранспортной системы», - уверен Данилишин.

В то же время, он сетует, что проблемным вопросом остается интеграция электроэнергетической системы Украины к европейской электроэнергетической сети. Для полного присоединения энергосистемы Украины, по его словам, необходимо привлечь дополнительные инвестиции.

«По официальным и экспертным оценкам - 1-1,5 млрд долл. для модернизации объектов электроэнергетики с целью выполнения европейских стандартов надежности работы энергосистемы, повышения качества электроэнергии, также будет способствовать росту себестоимости и цен на электроэнергию на внутреннем рынке», - добавил Данилишин.

При этом, экс-министр экономики убежден, что среди положительных эффектов для национального рынка электроэнергии от имплементации ЗСТ является повышение его прозрачности, открытости доступа к транспортной инфраструктуре, увеличение инвестиций в модернизацию, повышение надежности, качества и экологичности электроснабжения.