Начальника районного ГАИ, который пьяным совершил ДТП, уволили

Начальник управления Министерства внутренних дел Украины в Николаевской области Юрий Седнев уволил из органов внутренних дел начальника ГАИ Арбузинского района Дмитрия Власюка, который 6 августа управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и попал в дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД области, также к дисциплинарной ответственности привлечен руководящий состав Арбузинского райотдела милиции, УГАИ УМВД и куратор райотдела от аппарата УМВД.

УМВД в Николаевской области провело служебное расследование и установило, что водитель, сотрудник Госавтоинспекции, который находился на момент совершения аварии вне службы в гражданской одежде, управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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Сейчас проводится проверка сложившейся ситуации во всех подразделениях Госавтоинспекции области и запланировано проведение внеочередной переаттестации личного состава службы.

Начальник гарнизона милиции предоставил принципиальную оценку действиям как самого нарушителя, так и сотрудников милиции, которые по своим функциональным обязанностям должны осуществлять постоянный контроль за действиями подчиненного личного состава как на службе, так и в быту.

По предварительным данным, авария произошла в результате невыполнения водителем автомобиля ВАЗ-2170 требования дорожного знака 2.1 «Уступите дорогу».

По словам водителя Дэу Ланос, на время совершения ДТП за рулем «ВАЗ-2170» находился сотрудник ГАИ. Жена милиционера опровергала эту информацию и уверяла, что именно она управляла транспортным средством. Материалы, собранные по факту ДТП, предоставлены в прокуратуру.

Как сообщал УНИАН, 6 августа около 20.30 на 103-м километре трассы «Ульяновка-Николаев» вследствие нарушения правил дорожного движения водителем «ВАЗ-2170 «Priora» при проезде перекрестка, произошло боковое столкновение его автомобиля с Daewoo Lanos.

29-летняя жительница села Полянецкое Уманского района - пассажирка Daewoo Lanos была доставлена в хирургическое отделение специализированной медико-санитарной части №2 города Южноукраинска с диагнозом «закрытый перелом верхней части правого бедра, скальпированная рана затылочной области, ушибленная рана лба». Состояние потерпевшей медики оценивают как стабильно тяжелое.

Пятилетний сын женщины с диагнозом «закрытый перелом верхней части правого бедра, тупая травма живота» в данный момент находится в реанимационном отделении СМСЧ-2 Южноукраинска. Его состояние также оценивается медиками, как стабильно тяжелое.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Николаевской области, в автомобиле «ВАЗ-2170 «Priora» в момент совершения аварии находился начальник Арбузинского управления ГАИ майор милиции Дмитрий Власюк.