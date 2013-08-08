Банк Ахметова в первом полугодии увеличил прибыль на 47,8%

«Первый украинский международный банк» (ПУМБ) в первом полугодии 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличил чистую прибыль на 47,8% - до 26,3 млн долл. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба банка.

Согласно сообщению, чистые активы банка за год выросли на 19,6% - до 3,9 млрд долл., совокупный кредитный портфель - на 5,8%, до 2,7 млрд долл., средства клиентов - на 19,0%, до 2,5 млрд долл., собственный капитал - на 7,1%, до 661,4 млн долл.

«По итогам полугодия ПУМБ значительно нарастил активы за счет увеличения объемов кредитования и портфеля ценных бумаг. Несмотря на сдержанную политику привлечения ресурсов на рынке и среднерыночные ставки по депозитам, прирост средств клиентов в ПУМБ был значительным.», − цитирует пресс-служба банка заместителя председателя правления-финансового директора Игоря Кожевина.

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Как сообщал УНИАН, согласно национальным стандартам финансовой отчетности, ПУМБ в первом полугодии 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличил чистую прибыль на 24% – до 159,164 млн грн. В 2012 году банк получил чистую прибыль в размере 271,199 млн грн.

ПУМБ работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. Основным владельцем банка является украинский бизнесмен Ринат Ахметов через компанию «СКМ Финанс», владеющую 92,24% акций банка.