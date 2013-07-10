Бизнес-успех сына Януковича регионал объясняет уверенностью

Специалисты выражают удивление, поскольку, говорят они, трудно представить такой рост компании в период падения экономики.

Народный депутат от Партии регионов Владислав Лукьянов считает, сын Президента Украины преуспел благодаря уверенности.

«Уверенность дает возможность более позитивно оценивать будущее и позволяет инвесторам более смело получать кредиты понимая, что бизнес будет работать хотя бы на том уровне, на котором рассчитывается, и предприятие будет иметь оборотные средства, чтобы вернуть кредиты», - считает регионал.

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Сейчас в Украине происходит падение во всех сферах экономики, кроме сельского хозяйства. Следовательно, чтобы в таких условиях быть успешным бизнесменом, нужно быть «гением, или сыном президента», сказал Радио Свобода народный депутат от партии УДАР Павел Ризаненко.

«Все сферы падают, только сельское хозяйство показывает рост, - отмечает Ризаненко. - У «МАКО Холдинг» сельского хозяйства особенно нет, значит нужно быть супер гением, или нужно быть просто сыном президента. Я не считаю, что это его достижение. Это та система, которая у нас есть, когда бизнесом без прикрытия админресурса, правоохранительных органов, прокуратуры и судов нормально заниматься невозможно».

Ни одна компания не может так быстро расти при падении экономики, считает старший консультант Киевской школы экономики Владимир Дубровский. Поэтому если бы такое произошло в европейской стране, это могло бы привести к импичменту президента.

«Для всех очевидно, что это связано с тем, что это не просто некий Александр Янукович, а это Александр Янукович, сын Виктора Януковича, - отмечает эксперт. - В любой цивилизованной стране этой фирме нужно было бы это очень тщательно опровергать. Это стало бы предметом расследования и, наконец, привело бы президента к импичменту. Не может фирма в ситуации, когда экономика падает, так быстро расти без всяких на то уважительных причин».

Группа МАКО объединяет «МАКО Холдинг» (Донецк), банк ПАО «ВБР», а также более 10 предприятий в Украине, Голландии и Швейцарии. «МАКО Холдинг» работает на украинском рынке с 2006 года и занимается инвестициями в строительство. Суммарные активы холдинга составляют 1,7 миллиарда гривен.