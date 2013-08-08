Военные решили внезапно проверить, что может украинский флот

Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, проверка проводится в соответствии с распоряжением начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил.

Определенные корабли, части и подразделения приведены в готовность к выполнению учебно-боевых задач, по условному сигналу они начали непосредственно выполнение запланированных мероприятий на полигонах боевой подготовки.

Военные моряки проводят мероприятия во взаимодействии с подразделениями Воздушных сил и Сухопутных войск.

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Во время проверки будет проведен комплекс учений в соответствии с боевым назначением сил по организации всех видов обороны и защиты в различных условиях обстановки. В целом к внезапной проверке привлечено около 30 боевых кораблей и вспомогательных судов, не менее 15 самолетов и вертолетов, другие подразделения.

Отмеченные мероприятия военной деятельности проводятся в строгом соответствии с международными договорами и соглашениями Украины в сфере контроля над вооружениями, отметили в пресс-центре.