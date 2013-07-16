В ВМС Украины убеждают, что они не собираются «сдавать Севастополь»

Представитель командования национальных ВМС, который пожелал остаться неназванным, в комментарии УНИАН отметил, что сегодня происходит последовательное реформирование Вооруженных сил Украины. В том числе, добавил он, реформируется система управления.

Во-первых, по его словам, на сегодняшний день в Севастополе размещается не штаб ВМС, а командование ВМС Вооруженных сил Украины, составляющей которого является штаб командования ВМС. По словам собеседника агентства, плановое реформирование Вооруженных сил Украины предусматривает, что командование ВМС ВС Украины со штабом в его составе останется в Севастополе. Другое дело, как отметил офицер, не исключено, что при Генеральном штабе Вооруженных сил Украины создадут структуру, которой будут делегированы определенные функции, на сегодняшний день выполняемые командованием ВМС.

Собеседник агентства добавил, что командование ВМС ВС Украины в процессе реформирования, как и другие управленческие структуры Вооруженных сил Украины, также будет оптимизировано. Однако, как подчеркнул он, командование ВМС останется в Севастополе, вопрос о его переводе в Киев не стоит. Поэтому, как отметил офицер, информация о запланированном переводе штаба ВМС в Киев является очень односторонней и не соответствует действительности.

Как сообщалось, народный депутат Украины от ВО «Свобода», член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Юрий Сиротюк заявил, что министр обороны Украины Павел Лебедев подписал срочную директиву о переводе штаба Военно-морских сил ВСУ из Севастополя в Киев.

При этом депутат выразил убеждение, что этот шаг не просто ослабит, а подорвет военно-политические позиции в Севастополе и Крыму, приведет к снижению уровня боеготовности и боеспособности ВМС Украины.

По словам парламентария, время выполнения директивы министра – сентябрь-октябрь этого года.

Сиротюк отметил, что такое решение министра обороны свидетельствует о «намерениях власти сдать Севастополь и Крым». «Ведь при наличии в Севастополе штаба Черноморского флота Российской Федерации выведение руководства Военно-морских сил Украины из Севастополя будет означать монопольное влияние российского флота на военную и политическую ситуацию, как в Севастополе, так и в Крыму», - подчеркнул депутат.