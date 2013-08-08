Сегодня крымским мусульманам дали выходной

10:38, 08 августа 2013
Общество
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Правительство АРК объявил первый из трех дней празднования Ураза-Байрам выходным для тех, кто исповедует ислам.

Мусульманам Крыма дали официальный день на празднование

Праздник Ураза-Байрам начинается сегодня, 8 августа, сообщили в Духовном управлении мусульман Крыма.

О решении крымского правительства почтить мусульман полуострова пишет Радио Свобода.

Это один из двух самых больших праздников в исламе, который отмечается мусульманами всего мира. В большинстве мечетей Крыма и других регионов Украины мусульмане утром собрались на совместную праздничную молитву.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович поздравил мусульман Украины с праздником Ураза-Байрам - завершением священного месяца Рамадан.

По его убеждению, исламская община Украины является образцом толерантности и межрелигиозного диалога в поликонфессиональном среде государства.

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