Сегодня крымским мусульманам дали выходной
10:38, 08 августа 2013Общество
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Правительство АРК объявил первый из трех дней празднования Ураза-Байрам выходным для тех, кто исповедует ислам.
Мусульманам Крыма дали официальный день на празднование
Праздник Ураза-Байрам начинается сегодня, 8 августа, сообщили в Духовном управлении мусульман Крыма.
О решении крымского правительства почтить мусульман полуострова пишет Радио Свобода.
Это один из двух самых больших праздников в исламе, который отмечается мусульманами всего мира. В большинстве мечетей Крыма и других регионов Украины мусульмане утром собрались на совместную праздничную молитву.
Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович поздравил мусульман Украины с праздником Ураза-Байрам - завершением священного месяца Рамадан.
По его убеждению, исламская община Украины является образцом толерантности и межрелигиозного диалога в поликонфессиональном среде государства.
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