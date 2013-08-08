Янукович поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам

09:31, 08 августа 2013
Общество
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Президент поздравил мусульман Украины с праздником.

Янукович

Президент Украины Виктор Янукович поздравил мусульман Украины с праздником Ураза-Байрам - завершением священного месяца Рамадан.

Текст приветствия размещен на сайте главы государства.

«Время, предшествовавшее этому благословенному празднику, было преисполнено совершенствования, духовного роста и благочестия», - отметил Янукович.

По его убеждению, исламское сообщество Украины является образцом толерантности и межрелигиозного диалога в поликонфессионной среде государства.

Президент пожелал мусульманам Украины добра, мира, процветания и лучшей судьбы.

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