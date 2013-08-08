Янукович поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам
09:31, 08 августа 2013Общество
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Президент поздравил мусульман Украины с праздником.
Янукович пожелал мусульманам Украины лучшей судьбы
Президент Украины Виктор Янукович поздравил мусульман Украины с праздником Ураза-Байрам - завершением священного месяца Рамадан.
Текст приветствия размещен на сайте главы государства.
«Время, предшествовавшее этому благословенному празднику, было преисполнено совершенствования, духовного роста и благочестия», - отметил Янукович.
По его убеждению, исламское сообщество Украины является образцом толерантности и межрелигиозного диалога в поликонфессионной среде государства.
Президент пожелал мусульманам Украины добра, мира, процветания и лучшей судьбы.
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