Россияне стали лучше относиться к Украине – опрос

За последний год россияне стали лучше относиться к Украине.

Об этом свидетельствует июльский социологический опрос «Левада-центра», результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

Так, отвечая на вопрос, как Вы в целом относитесь к Украине, 10% респондентов ответили «очень хорошо» (в июле 2012 года – 9%), 67% - «в основном хорошо» (в июле 2012 – 62%).

При этом уменьшилось количество россиян, которые плохо относятся к Украине. «В основном плохо» к Украине относится 16% опрошенных(в июле 2012 – 18%), «очень плохо» - 2% (в июле 2012 – 4%). Затруднилось с ответом 6%.

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При этом россияне лучше относятся к Беларуси, чем Украине. 16% относятся к Беларуси «очень хорошо» (в июле 2012 года – 13%), 72% - «в основном хорошо» (в июле 2012 – 69%). «В основном плохо» к этой стране относятся 6% опрошенных(в июле 2012 – 9%), «очень плохо» - 1% (в июле 2012 – 2%). Затруднились с ответом 5%.

Опрос был проведен 18-22 июля 2013 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1601 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.