За похищение хозяина квартиры осудили адвоката

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника управления прокуратуры области Андрея Гончаренко, во время следствия было установлено, что в марте 2013 года 33-летний харьковский адвокат с двумя сообщниками похитили 75-летнего мужчину с целью завладения его квартирой.

Преступники подошли к пенсионеру на улице и, продемонстрировав ему якобы милицейское удостоверение, попросили проехать с ними. Они привезли его в заранее арендованный дом, где с угрозами забрали ключи от квартиры.

Из квартиры пенсионера адвокат, который был организатором банды, похитил документы на квартиру и паспорт.

Мужчину удерживали в неволе 10 дней, почти не кормили и все время запугивали. Угрожая пистолетом, преступники требовали переписать на них квартиру. Однако пенсионеру удалось бежать и обратиться к правоохранителям.

В августе Московский районный суд Харькова адвоката и двух его сообщников признал виновными по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 189 (вымогание передачи права на имущество с угрозой применения насилия над потерпевшим по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Кроме того, адвокат-организатор преступления осужден по ч. 1 ст. 162 (незаконное проникновение в жилище) и ч. 3 ст. 357 (незаконное завладение паспортом) УК Украины.

Организатор преступной группы осужден к 4 годам лишения свободы, его сообщники – к 3 годам. Один из них освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на тот же срок.