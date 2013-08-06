Суд встал на защиту семьи беременной женщины, которую порезал экс-милиционер

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.

Апелляционный суд Черниговской области решением от 1 августа поддержал позицию прокуратуры области по делу по иску в интересах Любови Цыганок – матери Оксаны Цыганок.

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Суд признал недействительным договор займа, заключенный Любовью Цыганок в конце августа прошлого года с Федором Ярошенко (отцом Сергея Ярошенко), о передаче в долг денежных средств в размере около 120 тыс. грн, которые были начислены из-за недостачи товарно-материальных ценностей в магазине ответчика. Как известно, Оксана Цыганок какое-то время работала в магазине, принадлежащем Сергею Ярошенко.

Прокуратура доказала, что данное правовое действие было совершено против настоящей воли Цыганок и в результате применения к ней и ее дочери физического и психологического давления со стороны семьи Ярошенко. Деньги фактически в долг не передавались.

Как сообщал УНИАН, в марте этого года в Борзне 36-летний бывший работник милиции нанес тяжелые телесные повреждения, в том числе несколько проникающих ранений в живот, 21-летней беременной женщине. Женщина была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии, ее врачи спасли, но она потеряла будущего ребенка.

Данный факт в тот же день был внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15, п.2 ч. 2. ст. 115 УК Украины, как покушение на убийство женщины, которая заведомо для виновного находилась в состоянии беременности.

1 августа Нежинский горрайонный суд приговорил С.Ярошенко к 14 годам заключения за покушение на беременную. Суд также удовлетворил иск пострадавшей о возмещении материального и морального ущерба в размере более 200 тыс. грн.