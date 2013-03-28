В Борзне нашли мертвой мать экс-майора, порезавшего беременную женщину

Как сообщили УНИАН в Секторе общественных связей УМВД в области, женщину обнаружили мертвой у нее дома.

”Было ли это самоубийство, не можем сказать. Причины смерти сейчас выясняются. Проводится проверка”, - сказал работник СОС.

Как сообщалось, 11 марта в Борзне на Черниговщине 36-летний мужчина порезал женщину, которая находилась на шестом месяце беременности. Спасти нерожденного ребенка медикам не удалось.

Открыто уголовное производство по ст. 115 ч. 2 п. 2 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка или женщины, которая заведомо для виновного находилась в состоянии беременности). Подозреваемый находится в Черниговском СИЗО. Прокуратура проверяет его причастность к другим преступлениям. Ему уже сообщили о подозрении в нанесении телесных повреждений егерю Борзнянского лесного хозяйства.

Подозреваемый работал в Борзнянском райотделе УМВД. За нарушение служебной дисциплины приказами начальника УМВД дважды был уволен из органов внутренних дел, но оба раза – в 2004 и 2008 годах – был восстановлен на службе по решениям суда. С 2008 по 2011 год находился в декретном отпуске по уходу за ребенком. В 2012 году неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности, после чего в январе 2013 года был уволен из органов внутренних дел.