Адвокат объяснила, почему «врадиевским насильникам» изменили обвинение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на пресс-конференции пояснила защитница Ирины Крашковой – адвокат Ирина Поспелова.

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По ее словам, в ходе досудебного расследования была доказана совокупность нескольких квалифицирующих признаков.

«Самое основное, что обвинение переквалифицировано на законченное покушение на умышленное убийство по совокупности квалифицирующих признаков: совершенное с особой жестокостью, совершенное из корыстных побуждений, совершенное группой лиц", - сказала Поспелова.

Адвокат добавила: "Кроме того, во время проведения всей колоссальной работы, следственных действий, экспертиз, удалось установить ряд других преступлений, обвинение по которым вчера было предъявлено всем трем фигурантам по делу».

Как отметила адвокат, не изменилось обвинение Сергею Рябиненко, кроме переквалификации нанесения тяжелых телесных повреждений на законченное покушение на умышленное убийство, а также грабеж.

Дмитрия Полищука и Евгения Дрыжака обвиняют в злоупотреблении служебным положением и властью.

Что касается Полищука, то следствие установило достаточно доказательств для предъявления ему подозрения в подделке документов, которые он совершал как старший инспектор разрешительной системы.

Дрыжаку предъявлено подозрение в сокрытии преступления, хранении документов вне районного отделения милиции, а также приобретении и хранении наркотических веществ без цели их сбыта.

«Хотя последние действия не относятся к категории тяжких преступлений, но учитывая то, что подозреваемые являются работниками милиции, они представляют государство и должны охранять людей, то я считаю, что эти преступления имеют повышенную общественную опасность», - сказала Поспелова.

Совокупность доказательств, собранных по делу, стали основанием для переквалификации действий подозреваемых на ч. 2. ст. 115 УК Украины - законченное покушение на умышленное убийство. Санкция этой статьи предполагает лишение свободы на срок до 15 лет и даже пожизненное заключение.

Адвокат отметила, что разговор о переквалификации дела Крашковой обсуждался с самого начала.

«Я планировала подавать такое ходатайство, если бы все складывалось по-другому", - сказала Поспелова.

Адвокат основанием для переквалификации называет несколько оснований: тяжесть телесных повреждений и их опасность в момент нанесения, а также то, что подозреваемые понимали это. «Такое субъективное мнение возникло у меня сразу после того, как я пообщалась с Ириной», - отметила Поспелова.

Как сообщал УНИАН, 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Ирину Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рябиненко.

После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана Врадиевского райотдела милиции Евгения Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой извещение о новом подозрении. Их действия переквалифицированы на ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, Рябиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения а также ряда служебных преступлений.