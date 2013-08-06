Акционеры "Укрсоцбанка" утвердили присоединение "УниКредит Банка"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрсоцбанка".

Согласно сообщению, такое решение акционеры банка приняли 5 августа на общем собрании. Также утверждены условия договора о присоединении, заключенного между банками сразу после собрания.

В частности, акционер обоих банков, UniCredit S.p.A (Милан), принял решение о прекращении "УниКредит Банка" путем присоединения его к "Укрсоцбанку", и все формальности по реорганизации планируется завершить во втором квартале 2014 года.

Этим же решением акционер назначил комиссию для проведения реорганизации "УниКредит Банка", ревизионную комиссию для проведения инвентаризации и ревизии материальных ценностей "УниКредит Банка" и утвердил план реорганизации.

Как сообщается, состав правления "Укрсоцбанка", который будет действовать после окончания процесса реорганизации, был установлен в составе действующего правления "Укрсоцбанка".

Как сообщал УНИАН, один из крупнейших в Польше банков Pekao продал 100% акций принадлежащего ему в Украине UniCredit Bank своему главному акционеру, итальянской группе UniCredit, за 166,35 млн долл. в связи с желанием сконцентрироваться на польском рынке. Наблюдательный совет «УниКредит Банка», согласно решению нового акционера, возглавил председатель правления «Укрсоцбанка» Грациано Камели.

Справка УНИАН. «Укрсоцбанк» работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков.

«УниКредит Банк» (ранее - банк «Пекао», г. Луцк) работает на рынке Украины с 1997 года и входит в группу крупных банков.

Банки входят в состав международной финансовой группы UniCredit Group, Италия. До конца этого года запланировано их слияние и завершение перехода на единый баланс.