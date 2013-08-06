Укргосреестр берет на работу борцов с коррупцией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Кабинете министров сообщил председатель Укргосреестра Дмитрий Ворона.

«Мы планируем начать вести более жесткую борьбу с коррупцией в структуре госрегистрации. Во всех своих крупных подразделениях мы планируем создать соответствующие наши структуры по борьбе с коррупцией и более жесткого реагирования на любые обращения граждан», - сказал он.

Ворона также сообщил, что благодаря обращениям граждан уже уволены несколько руководителей регистрационных службы на региональном уровне.

«К счастью, фактов коррупции мы имеем небольшое количество. Но мы работаем над профилактикой коррупции, чтобы проблема не затронула систему», - сообщил Ворона.

По его словам, уже готовятся изменения в штатном расписании и в ближайшее время будут набираться люди.

Справка УНИАН. Согласно Указу Президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» (№ 1085/2010 от 9 декабря 2010 года), в Украине создана Государственная регистрационная служба, на которую возложены полномочия по регистрации юридических и физических лиц-предпринимателей, регистрации религиозных организаций, а также функции в сфере реализации государственной политики по вопросам регистрации. Органы Государственной регистрационной службы еженедельно регистрируют порядка 4 тыс. субъектов предпринимательства.