Эксперты: Инфляция по итогам июля не превысит 0,3%

Как прокомментировала УНИАН начальник аналитического отдела «Первого украинского международного банка» Евгения Ахтырко, месячный показатель инфляции в июле, скорее всего, будет близок к нулю. «Инфляционная динамика остается слабой уже более года. Июль вряд ли будет исключением, тем более что летние месяцы, как правило, отличаются низкими показателями инфляции вследствие увеличения предложения продукции нового урожая", - полагает она.

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Начальник аналитического отдела «Альфа-Банка» (Украина) Алексей Блинов также полагает, что в июле 2013 года произошло традиционное летнее снижение индекса потребительских цен. «Мы оцениваем сокращение показателя индекса потребительских цен в июле в 0,4% по отношению к июню, что означает его снижение на 0,3% в годовом выражении (по отношению к июлю 2012 года)», - прокомментировал банкир.

Блинов также согласен с предыдущим экспертом, что удешевление фруктов и овощей в связи с появлением на рынке продукции нового урожая является основным фактором снижения цен в июле.

Руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий на запрос УНИАН сообщил, что аналитики компании прогнозируют инфляцию по итогам июля на уровне 0,2% по отношению к предыдущему месяцу и на уровне 0,3% - в годовом выражении.

По оценкам руководителя аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александра Вальчишена, инфляция потребительских цен на конец первого полугодия все еще находится в отрицательной зоне. Эксперт прогнозирует дефляцию на уровне 0,1% в годовом выражении по итогам июля и среди причин низких или отрицательных показателей инфляции выделяет слабый внутренний и внешний спрос.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прокомментировал, что инфляция по итогам первого полугодия 2013 года была и будет около 0%. «Снижаются цены на овощи, частично на мясо и яйца, что создает эффект дефляции», - поясняет эксперт. «В четвертом квартале 2013 года будет целевая эмиссия гривны, что будет стимулировать рост инфляции. Как результат, вырастет и заработная плата, и цены ближе к концу года. Поэтому по итогам года инфляция будет около 4%», - прогнозирует Александр Охрименко.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июне 2013 года по сравнению с маем составила 0%, в годовом выражении (против июня 2012 года) зафиксирована дефляция в размере 0,1%, с начала 2013 года (июнь 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,2%.

Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Всемирный банк в 2013 году ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Госбюджет на 2013 год рассчитан исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%, предельного дефицита госбюджета в 3,2% ВВП и темпов роста ВВП в 3,4%.

Согласно графику обнародования информации на официальном сайте Государственной службы статистики Украины, статистика по инфляции за июль текущего года будет опубликована завтра.