У Прасолова позитивно оценили перспективы экономики Украины

14:27, 05 августа 2013
Общество
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Положительные показатели внешней торговли Украины товарами по итогам мая и пяти месяцев 2013 г. дают основания говорить, что украинская экономика научилась работать в условиях кризисных явлений, сообщил директор департамента стратегического планирования развития экономики Минэкономразвития Евгений Олейников.

Он напомнил, что в мае во внешней торговле товарами Украины сформировалось положительного сальдо в размере 179,7 млн. долл. При этом по итогам января-мая текущего года отрицательное сальдо внешней торговли сократилось в 2,3 раза - 2,4 млрд. долл., против 5,7 млрд. долл. за январь-май 2012 года.

При этом эксперт отметил, что сокращение разрыва в торговом балансе происходит начиная с февраля текущего года.

"Это первые результаты того, что экономика начинает перестраиваться. Это произошло не с февраля, не с января и даже не с прошлого года - это процесс, который начался после того, как экономика столкнулась с кризисом. Те, кто не был готов к кризису, не был готов к тому, что его бизнес ждут испытания - они ушли, остались те, кто готов работать", - подчеркнул Евгений Олейников.

Он отметил, что именно для таких предпринимателей нужно было создать комфортные условия работы, для чего в 2010 г. в стране началась реализация экономических реформ.

"То, что сегодня мы видим некоторое улучшение сальдо - это как раз является результатом этой четырехлетней работы. Но, в том числе, повлияли и решения правительства по защите рынка автопроизводителей и ряд других решений которые принимались", - отмечает эксперт министерства.

Евгений Олейников считает очень важным обеспечение долгосрочности положительных явлений во внешней торговле, и, по его мнению, отрицательное сальдо внешней торговли Украины будет продолжать сокращаться.

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