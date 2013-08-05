Нацбанк удержит курс доллара на уровне 8,1-8,2 грн - эксперт

Национальный банк сегодня располагает достаточным инструментарием, чтобы сохранить стабильный курс гривна-доллар.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии телеканалу БТБ высказал известный финансист Эрик Найман.

«Очень много шансов, что курс останется примерно на нынешнем уровне — 8,1-8,2 грн/$», сказал эксперт, добавив, что осенью возможны попытки спекулянтов пошатнуть валютный рынок в сторону девальвации, проверить крепость позиций Национального банка. В то же время эксперт выразил уверенность, что НБУ сможет отбить такие нападки на курс, чтобы сохранить его стабильность.

«Валютные резервы Нацбанка достаточны, плюс — при необходимости он может ввести какие-то дополнительные ограничения на валютном рынке, плюс — ударит по рукам спекулянтам», — пояснил Найман.

«Думаю, что с высокой вероятностью мы встретим новый год на уровне 8,1-8,2 грн/$», — уверен финансист.