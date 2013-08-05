В Черкасской области собаки насмерть загрызли 5-летнего ребенка

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Черкасской области, двое детей, в возрасте 5 и 9 лет, пошли играть на огражденную территорию частного предприятия, расположенного по соседству.

На предупреждающую надпись на металлической сетке – «Осторожно, собаки» - дети внимания не обратили. Детей, которые перелезли через ограждение, атаковали два сторожевых пса — ротвейлер и немецкая овчарка. Старший мальчик успел перелезть через ограждение, что и спасло его. Меньшего мальчика собаки сбили с ног. Освободить его сумели только родители, которые, услышав крики детей, прибежали на место происшествия. Однако, вырвав сына из лап животных, помочь ему они так и не смогли. От полученных травм ребенок умер в карете скорой медицинской помощи. Владелец животных, который также срочно прибыл на место происшествия, пристрелил собак.