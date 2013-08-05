Украина и ЕС проведут встречу представителей бизнеса

Визит первого вице премьер-министра Сергея Арбузова в Германию подтвердил, что Украина сделала свой выбор в пользу евроинтеграции.

Такое мнение высказал Эвальд Бьольке, немецкий эксперт по вопросам отношений ЕС и стран СНГ, директор центра Байтца, сообщает РБК-Украина.

«Еще до саммита в Вильнюсе мы общими усилиями проведем большую встречу с представителями бизнеса, чтобы как можно большее число людей понимало, как это – сотрудничать с Украиной. Такие мероприятия помогают понять Европе, что важно для Украины. А также решать конкретные практические вопросы. Я очень доволен тем, что представители вашей страны приезжают к нам и доносят те идеи, которые важны для них», – сказал Эвальд Бьольке.

Напомним, на минувшей неделе во время рабочего визита в Германию и встречи с главой МИД этой страны Гидо Вестервелле первый вице премьер-министр Сергей Арбузов заявил, что усилия Украины направлены на подписание соглашения об ассоциации с ЕС. В свою очередь, Вестервелле подчеркнул: Германия стратегически заинтересована в европейском развитии Украины.