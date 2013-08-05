Эксперт предлагает ограничить расчеты наличными 20 тысячами гривень

Ограничение наличных расчетов с 1 сентября текущего года суммой 150 тысяч гривен приведет к детенизации экономики, а также поможет насытить банковскую систему дополнительными деньгами. В перспективе это приведет к снижению процентных ставок по кредитам.

Такое мнение в комментарии телеканалу БТБ высказал известный финансист Эрик Найман, который поддерживает инициативу Национального банка Украины по ограничению наличных расчетов.

«Я бы сделал такое ограничение даже более жестким, потому что 150 тысяч – это все-таки многовато. Очень мало товаров, которые подпадут под такие ограничения. В основном это недвижимость, частично автомобили и буквально несколько видов очень дорогих товаров, например, каких-то супердорогих шуб. Я бы установил ограничение на наличные расчеты, может, не 10 тысяч, но тысяч 20-30», – сказал Найман.

«Это шаг в очень правильном направлении, шаг к детенизации экономики. Те, у кого теневые доходы, они, конечно, этого ограничения боятся. Потому что это создает необходимость идти в банки, открывать счета, класть деньги на счет для дальнейших безналичных расчетов», – пояснил эксперт.

В то же время он отметил, что установленное Нацбанком ограничение увеличит приток гривны в банки: «Если бы эти ограничения были жестче – 20-30 тыс. грн – тогда процентные ставки снизились бы еще более существенно, сначала по депозитам, а в последствии и по кредитам», – полагает Найман. В то же время он уверен, что такой шаг НБУ поможет снизить также уровень долларизации украинской экономики.

Напомним, в июне текущего года Национальный банк утвердил постановление, которым с 1 сентября вводится ограничение на расчеты наличными. Предельная сумма для наличных расчетов установлена на уровне 150 тыс. грн. В то же время большинство банкиров, поддержав инициативу регулятора, высказывались за то, чтобы предельно допустимая сумма для наличных расчетов была снижена до уровня 20-50 тыс. грн.