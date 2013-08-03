В Крыму грузовик с пивом врезался в опору: водитель погиб

В Крыму грузовик съехал в кювет и опрокинулся: водитель погиб, 13-летняя девочка, пассажирка автомобиля, госпитализирована с травмами.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Крыму, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня ночью на трассе Харьков – Симферополь – Ялта вблизи города Алушта.

По теме: Трое россиян погибли в ДТП в Запорожской области

Установлено, что грузовой автомобиль «Renault Magnum» с прицепом с грузом пива следовал к южному берегу Крыма.

По предварительной версии, на спуске в Алушту водитель не справился с управлением, совершил столкновение с опорой троллейбусной контактной сети и сбил ограждение автодороги.

Удар был такой силы, что водитель (1971 г.р., житель г. Запорожья) умер от полученных травм на месте, говорится в сообщении.

Его дочь (2000 г.р.) при ударе вылетела из автомобиля, получила серьезные травмы и была госпитализирована в Алуштинскую городскую больницу с предварительным диагнозом: ушиб грудной клетки, тупая травма живота, ушиб позвоночника, многочисленные переломы.

Спасатели при помощи гидравлического инструмента провели деблокацию погибшего водителя из автомобиля.

На месте работают три бригады «Крымтроллейбуса», проводятся работы по восстановлению контактной сети.

Движение на этом участке трассы не прекращалось.