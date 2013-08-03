Трое россиян погибли в ДТП в Запорожской области
08:54, 03 августа 2013Разное
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Трое россиян погибли в ДТП в Запорожской области, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"В 17.00 2 августа у с. Терновка Вильнянского района на 259-м километре автодороги Харьков-Симферополь произошло столкновение легкового автомобиля Opel Omega с грузовиком МАN, в результате чего три человека погибли, из них ребенок 2010 г.р., и один пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован", - говорится в текущем обзоре чрезвычайных ситуаций.
Все они жители города Орел (Российская Федерация).
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