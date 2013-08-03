Трое россиян погибли в ДТП в Запорожской области

"В 17.00 2 августа у с. Терновка Вильнянского района на 259-м километре автодороги Харьков-Симферополь произошло столкновение легкового автомобиля Opel Omega с грузовиком МАN, в результате чего три человека погибли, из них ребенок 2010 г.р., и один пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован", - говорится в текущем обзоре чрезвычайных ситуаций.

Все они жители города Орел (Российская Федерация).