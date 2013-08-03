"Аватар" продолжат в трех сериях

Как передает ВВС, все три серии продолжения начнут снимать одновременно в 2014 году. Ожидается, что премьеры состоятся в 2016, 2017 и 2018 годах.

Фильм "Аватар", который вышел в 2009 году, стал самым кассовым фильмом в истории мирового кино.

Лента рассказывает историю бывшего пехотинца Джейка Салли, прикованного к инвалидной коляске, который оказывается на планете Пандора, чтобы принять участие в программе "Аватар".

"Во время создания нового фильма я осознал, что мир Аватара, сюжет и персонажи стали богаче, чем я ожидал", - сказал Кемерон.

По словам режиссера, он осознал и то, что двух фильмов будет недостаточно, чтобы охватить все, что он хотел показать.

Для работы над сценариями трех новых частей "Аватара" Кемерон пригласил четырех сценаристов: Джоша Фридмана, который написал "Войну миров", Рика Джаффу и Аманду Силвер, которые написали сценарий к фильму "Восстание планеты обезьян", а также Шейна Салерно - авторf сценария к фильму "Армагеддон".

В 2010 году Кемерон заявил, что "Аватар" продолжат в двух сериях. Эти серии должны были стать отдельными историями, которые будут дополнять большую историю.

В прошлом году актриса Сигурни Уивер, которая сыграла в "Аватаре", сказала, что она появится в продолжении фильма, несмотря на то, что ее персонаж умирает в первой части.