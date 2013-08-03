"Аватар" продолжат в трех сериях
Киностудия Fox заявила, что снимет три серии продолжения фильма "Аватар", поскольку режиссер ленты Джеймс Кемерон решил, что двух серий "будет недостаточно".
Как передает ВВС, все три серии продолжения начнут снимать одновременно в 2014 году. Ожидается, что премьеры состоятся в 2016, 2017 и 2018 годах.
Фильм "Аватар", который вышел в 2009 году, стал самым кассовым фильмом в истории мирового кино.
Лента рассказывает историю бывшего пехотинца Джейка Салли, прикованного к инвалидной коляске, который оказывается на планете Пандора, чтобы принять участие в программе "Аватар".
"Во время создания нового фильма я осознал, что мир Аватара, сюжет и персонажи стали богаче, чем я ожидал", - сказал Кемерон.
По словам режиссера, он осознал и то, что двух фильмов будет недостаточно, чтобы охватить все, что он хотел показать.
Для работы над сценариями трех новых частей "Аватара" Кемерон пригласил четырех сценаристов: Джоша Фридмана, который написал "Войну миров", Рика Джаффу и Аманду Силвер, которые написали сценарий к фильму "Восстание планеты обезьян", а также Шейна Салерно - авторf сценария к фильму "Армагеддон".
В 2010 году Кемерон заявил, что "Аватар" продолжат в двух сериях. Эти серии должны были стать отдельными историями, которые будут дополнять большую историю.
В прошлом году актриса Сигурни Уивер, которая сыграла в "Аватаре", сказала, что она появится в продолжении фильма, несмотря на то, что ее персонаж умирает в первой части.