Украина расширила рынки сбыта сельхозпродукции

Достичь этого удастся благодаря расширению рынков сбыта. Для этого Украина уже зарекомендовала себя как надежный партнер, поставляющий высококачественную сельхозпродукцию во все уголки мира.

Об этом в эфире телеканала БТБ заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, сообщает РБК-Украина.

«В общем экспорте отечественной продукции аграрная составляет 23%. И в этом году внешнеторговое сальдо продукции АПК вырастет как минимум до 11 млрд долл. Это позволит аграрному сектору закрепить свои позиции в тройке отраслей отечественной экономики, имеющих положительное сальдо», – подчеркнул Николай Присяжнюк.

Таких результатов удастся достичь благодаря расширению рынков сбыта. Как отметил министр, Украина зарекомендовала себя в мире как надежный партнер и не планирует на этом останавливаться. К тому же, качество отечественной агропродукции соответствует всем международным стандартам.

«На сегодняшний день мировой рынок сельхозпродукции и продуктов питания является наиболее жестким и зарегулированным. Поэтому Украине приходится бороться с мощными конкурентами, что нам успешно удается», – отметил глава ведомства.