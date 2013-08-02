Украина расширила рынки сбыта сельхозпродукции
В этом году внешнеторговое сальдо продукции АПК увеличится до 11 млрд долл.
Достичь этого удастся благодаря расширению рынков сбыта. Для этого Украина уже зарекомендовала себя как надежный партнер, поставляющий высококачественную сельхозпродукцию во все уголки мира.
Об этом в эфире телеканала БТБ заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, сообщает РБК-Украина.
«В общем экспорте отечественной продукции аграрная составляет 23%. И в этом году внешнеторговое сальдо продукции АПК вырастет как минимум до 11 млрд долл. Это позволит аграрному сектору закрепить свои позиции в тройке отраслей отечественной экономики, имеющих положительное сальдо», – подчеркнул Николай Присяжнюк.
Таких результатов удастся достичь благодаря расширению рынков сбыта. Как отметил министр, Украина зарекомендовала себя в мире как надежный партнер и не планирует на этом останавливаться. К тому же, качество отечественной агропродукции соответствует всем международным стандартам.
«На сегодняшний день мировой рынок сельхозпродукции и продуктов питания является наиболее жестким и зарегулированным. Поэтому Украине приходится бороться с мощными конкурентами, что нам успешно удается», – отметил глава ведомства.